„MINT-Region Obersteiermark“ hat ihren Sitz an der Montanuni Leoben

Die Obersteiermark wurde als „MINT-Region“ ausgezeichnet, ihren Sitz hat sie an der Montanuni Leoben. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.