Aktuell und ganz kompakt bieten wir einen Überblick über die Wehrversammlungen, Leistungsbilanzen und Feuerwehr-Neuigkeiten aus allen Rüsthäusern des Bezirks Leoben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns, Einblicke in die gesamte Region zu liefern.

„Feuerwehren im Fokus“: Neues von den Florianis

28. März: Neues Kommando bei der Betriebsfeuerwehr Brigl & Bergmeister

Daniel Wabnegg und Rene Kobald sind seit kurzem das neue Kommando-Team der Freiwilligen Betriebsfeuerwehr Brigl & Bergmeister Niklasdorf. 29 aktive Mitglieder, drei Mitglieder außer Dienst und zwei Ehrenmitglieder sorgen derzeit für die Sicherheit und den ungestörten Betrieb der Papierfabrik, der Firmen Mare und Enages in Niklasdorf.

Wabnegg konnte bei der 122. Wehrversammlung im Veranstaltungszentrum Niklasdorf unter anderem Markus Bammer, Geschäftsführer von Brigl & Bergmeister, Bürgermeister Johann Marak, Geschäftsführer Siegfried Schuppler (Firma Enages), Dieter Lehner (Firma Mare), Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Alexander Siegmund, Arbeiterbetriebsrat Mario Plankenbichler, Werksleiter Ulrich Kastner sowie Abordnungen anderer Einsatzorganisationen begrüßen.

2513 Einsatzstunden wurden im Vorjahr geleistet. Neben 36 Einsätzen wurden auch 46 Übungen am Betriebsgelände abgehalten sowie 1592 zusätzliche Stunden für 196 sonstige Tätigkeiten (Ausbildung, technische Dienste, Veranstaltungen, Besprechungen, Wartungsarbeiten, Verwaltung) erbracht. Im Zuge der Wehrversammlung wurde Alois Krall befördert und mit dem Verdienstzeichen 2. Stufe des LFV Steiermark ausgezeichnet.

Für seine langjährigen Verdienste als Kommandant der Betriebsfeuerwehr wurde Alois Krall (2.v.r.) mit dem Verdienstzeichen 2. Stufe des LFV Steiermark ausgezeichnet © BFV Leoben

23. März: Feuerwehr St. Michael rettete im Vorjahr bei Einsätzen 22 Menschen

Im Volkshaus St. Michael ging die jüngste Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Marktgemeinde über die Bühne. Kommandant Herbert Edlinger konnte dabei Altbürgermesiter Karl Fadinger ebenso begrüßen wie dessen Nachfolger Manuel Gößler sowie Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Diethard.

Nicht weniger als 138 Einsätze – davon 93 mit Sirenenalarm – wurden von der Feuerwehr St. Michael in fast 2000 Stunden erfolgreich abgearbeitet. Dabei konnten 22 Menschen sowie ein Tier erfolgreich gerettet werden. Doch Zeit wurde unter anderem auch für Übungen, Bewerbe, Verwaltung aufgewendet. „Die Gesamtbilanz ergibt einen Zeitaufwand von 15.569 Stunden, welche unsere Kameradinnen und Kameraden unentgeltlich für das öffentliche Wohl standen“, betonte Kommandant Edlinger bei der Versammmlung.



Bei der Versammlung wurden Simone Heck und Andreas Garstenauer angelobt. Befördert wurden Kevin Stangl, Christian Thiele und Herbert Strommer. Auszeichnungen erhielten Manfred Harrer, Gerhard Ragger, Herbert Strommer, Gregor Reiter, Josef Schwarzenbacher, Wolfgang Wuthe und Gregor Reiter.



An Herbert Edlinger, Johannes Edlinger, Andreas Stangl, Kurt Holler, Daniel Achaz, Maximilian Edlinger, Christian Thiele und Nils Studer wurde die OLRG-Covid-19 Medaille verliehen.

22. März: Gimplacher Florianis erhielten Auszeichnungen für Unwetter-Einsatz in Feldbach

Bei der 72. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gimplach in Trofaiach verwies Kommandant Manfred Winkler auf 20 Einsätze, 24 Übungen und 110 „sonstige Tätigkeiten“, welche die Feuerwehrleute im Vorjahr leisteten. Im Beisein von Bürgermeister Mario Abl, Rene Bittner und Andreas Pflanzl vom Bereichsfeuerwehrkommando, Ehrenfeuerwehrarzt Robert Mader und Bergrettungs-Ortsstellenleiter Alexander Herk wurde auch die stolze Summe von 4110 Gesamtstundenaufwand angesprochen.

Angelobt wurden Peter und Tobias Untersteiner. Über Beförderungen freuten sich Alexander Krammer, Harald Wolfger, Helmut Wolfer, Mathias Fiedler und Georg Zechner.

Eine Medaille für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit erhielt Johann Kullnig, für 40 Jahre Robert Mader. Die Steirische Katastrophenhilfe-Medaille in Bronze wurde Michael Feiler, Michael Pichler, Thomas Heiland, Josef Zirbisegger, Manuel Zirbisegger, Hubert Wolfger, Siegfried Steiner und Manfred Winkler für ihren Einsatz bei der Unwetterkatastrophe in Feldbach im Vorjahr überreicht.

22. März: In Seiz leistete die Jugendfeuerwehr mehr als 2400 Einsatzstunden

Bei der 112. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Seiz in der Gemeinde Kammern im Gasthof Gietl präsentierte Kommandant Gerhard Hafner Einsätze und Übungen des Jahres 2023, die insgesamt 6217 Stunden Einsatz bedeuteten. Bürgermeister Karl Dobnigg und Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Alexander Siegmund sowie Jürgen Sapelza bekamen auch zu hören, dass die Jugendfeuerwehr mit über 2437 Stunden Einsatzzeit 2023 aktiv am Geschehen beteiligt war.

21. März: FF St. Stefan wird 150 Jahre alt und feiert das im Mai

Kommandant Clemens Maurer konnte bei der jüngsten Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan ob Leoben auch viele Ehrengäste im Mehrzwecksaal der Gemeinde begrüßen. Und so konnten unter anderem Bürgermeister Ronald Schlager, Vizebürgermeisterin Cornelia Frühwirth, Bereichskommandant-Stellvertreter Alexander Siegmund und Abschnittskommandant Herbert Edlinger dem Rückblick auf ein leistungsintensives Wehrjahr 2023 folgen.

153 Einsätze hatten die Kameradinnen und Kameraden aus St. Stefan zu bewältigen. Insgesamt wurden von den 85 Mitgliedern der Feuerwehr 17.250 ehrenamtliche Stunden aufgebracht. „Zum Wohle der Bevölkerung“, wie Maurer betonte. Doch auch das heurige Jahr birgt eine organisatorische Herausforderung, denn am Samstag, dem 25. Mai, findet im Murwald St. Stefan das große Jubiläumsfest „150 Jahre FF St. Stefan“ statt. Höhepunkte dabei sind der Bereichsleistungsbewerb und das anschließende Open-Air-Konzert der Edlseer und der Schwoazstoaner. In der Stollenbar soll DJ Max für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Bei der Wehrversammlung wurden auch Angelobungen und Ehrungen vorgenommen. Angelobt wurden Martin Antoniol, Arnold Maurer und Alexander Fresner. Über Beförderungen freuten sich Sebastian Fresner, Katharina Schaar, Eric Krupitscheff, Fabian Leitner, Beatrice Hermann, Selin Stingl, Alexander Fresner, Martin Antoniol und Luca Wallner.

Mit der ÖLRG-Covid19-Medaille wurden Clemens Maurer, Silvio Pongratz, Eberhard Hochstaffl und Georg Salvenmoser ausgezeichnet. Erfreulich für die St. Stefaner Feuerwehr ist auch, dass es Nachwuchs gibt. Dazu zählen die Jungfeuerwehrfrauen und -männer Nico Graf, Tao Koller, Martin Klumaier, Nick Wartinger, David Wartinger, Magdalena Leitner, Tobias Hochfellner und Darian Prettenhofer.

18. März: Die Modernisierung des Rüsthauses der FF Laintal schreitet voran

2023 verzeichnete die FF Laintal 24 Alarmierungen, davon einen Brandeinsatz und 23 technische Einsätze. Insgesamt investierten die Feuerwehrleute samt Übungen, Ausbildung, technische Dienste, Verwaltung und Veranstaltungen 6719 freiwillig geleistete Stunden, wie Kommandant Michael Fürstaller bei der 102. Wehrversammlung ausführte.

2023 erfolgte auch der Startschuss für eine Neugestaltung des Rüsthauses der FF Laintal. Neben dem Bau einer Garage, die den Anforderungen moderner Feuerwehrfahrzeuge gerecht wird, werden Umkleideräume für Feuerwehrkameradinnen, ein Jugendraum sowie moderne Sanitäranlagen geschaffen.

Die Fertigstellung dieses Projektes, bei dem die Laintaler Florianis bis jetzt 661 Stunden an Eigenleistungen erbracht haben, ist bis Mitte des Jahres geplant und wird das Feuerwehrhaus in ein zeitgemäßes und multifunktionales Einsatzzentrum verwandeln.

Im Rahmen der Wehrversammlung wurde Mathias Huber befördert, angelobt und in den Aktivstand aufgenommen. Weiters wurden Tai Peklar, Philipp Öffl, Clemens Prein, Moritz Sabitzer, David Aichmaier, Lukas Obergruber, Manuel Rubinigg, Alfred Lackner sowie Thomas Gasteiner befördert.

Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Laintal © BFV/Werner Tomsits

18. März: Bei der FF St. Peter-Freienstein sind elf Jungfeuerwehrleute hochaktiv

6628 freiwillig geleistete Stunden war die Bilanz des Berichtsjahres 2023, die Kommandant Hannes Antonitsch bei der 139. Wehrversammlung der FF St. Peter-Freienstein vorlegte.

Im Berichtsjahr verzeichnete die FF St. Peter-Freienstein 59 Einsätze. Bei acht Brandeinsätzen, sechs Brandsicherheitswachen, 45 technischen Einsätzen, 71 Übungen, drei Bewerben sowie 189 verschiedene Tätigkeiten, wie technischen Diensten, Schulungen, Verwaltung und Veranstaltungen leisteten die 52 Mitglieder in ihrer Freizeit 6628 unentgeltliche Stunden.

Stolz ist der Kommandant auch auf die elf Jungfeuerwehrleute, die wöchentlich ihre Übungen abhalten und 1878 Stunden in ihre feuerwehrtechnische Ausbildung und sportlichen Aktivitäten investierten. Die Ortsjugendbeauftragten Andreas Erker und Mark Berchthaler verrichten hier Vorarbeit für den anschließenden Aktivstand.

Die Finanzen sind stabil: Trotz zahlreicher notwendiger Anschaffungen (Einsatzhelme, Spinde, Notstromaggregat für das Feuerwehrhaus) und wegen des sorgsamen Umgangs mit dem Budget kann auch heuer wieder in Projekte investiert werden.

Angelobt wurde Marvin Kaiser, befördert wurden Rene Bauer, Daniel Antonitsch, Mark Berchthaler, Andreas Erker und Daniel Lechner. Rene Bauer, Andreas Erker, Daniel Ladinig, Daniel Lechner, Wolfgang Rühl und Reinhard Schinnerl wurden mit der Steirischen Katastrophenhilfe-Medaille in Bronze ausgezeichnet.

Wehrversammlung der FF St. Peter-Freienstein © BFV/Werner Tomsits

12. März: Die Freiwillige Feuerwehr Gai war 67 Mal im Einsatz

Bei der 104. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gai im Rüsthaus in Töllach wurde kürzlich Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. Neben Andreas Köck, der durch die Veranstaltung führte, waren auch Bürgermeister Mario Abl, Alexander Siegmund, Karl Grassberger, Manfred Winkler und Bezirksinspektor Thorsten Rinnofner anwesend.

Insgesamt 67 Einsätze konnten die Kameradinnen und Kameraden verzeichnen, 63 waren von technischer Natur, bei vier handelte es sich um Brandeinsätze. Eine weitere Leistung, die Köck vor versammelter Mannschaft präsentierte, waren die 50 Übungen, die zur Aus- und Weiterbildung durchgeführt wurden.

Die Feuerwehr freute sich auch über neue Mitglieder: Markus Schafhuber wurde vorgestellt, ebenso wie Matthias Gruber und Fabian Kernbichler. Überdies wurden bei der Wehrversammlung einige Feuerwehrleute befördert und ausgezeichnet. Herbert Prein wurde etwa zum Oberlöschmeister der Feuerwehr ernannt.

Verdienstzeichen gingen an die Kameraden Patrick Pirner, Christoph Köck, Rudolf Angerer und Joachim Roth. Für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit durfte sich Josef Angerer über eine Ehrung freuen, für 50 Jahre Dienst wurde Erwin Obergruber geehrt. Drei Männer verzeichnen ganze 60 Jahre an ehrenamtlicher Tätigkeit bei der FF Gai: Hubert Ferstl, Anton Köck und Gerhard Amer.

5. März: Jugend der FF Kaisersberg investierte 900 Stunden für die Allgemeinheit

Kommandant Franz Pötzl eröffnete die 90. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kaisersberg und konnte dabei neben Bürgermeister Ronald Schlager auch Alexander Siegmund, Herbert Edlinger sowie HBI Clemens Maurer von der FF St. Stefan begrüßen.

Im vergangenen Jahr leisteten die Kameraden und Kameradinnen unglaubliche 7700 Stunden bei Einsätzen, Übungen, Ausbildungen und sonstigen Tätigkeiten. Besonders stolz sei man in Kaisersberg auf die Jugend, erklärten die Verantwortlichen. 900 Stunden wurden allein von der Jugend im Dienste der Feuerwehr verbracht. Dazu kommen noch 200 Betreuungs- und Ausbildungsstunden durch den Jugendbeauftragten Florian Götschl und sein Team.

Im Rahmen der Wehrversammlung wurden Niklas Peer, Julian Scherer sowie Wolfgang Kofler und Adolf Tatschl als Feuerwehrmänner angelobt.

Die FF Kaisersberg hielt die 90. Wehrversammlung ab © FF Kaisersberg

4. März: Bei der Walder Feuerwehr sind vier Jugendmitglieder nun im Aktivstand

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Wald am Schoberpass mit Christoph Rainer an der Spitze lud kürzlich zur 122. Wehrversammlung. Mit dabei war auch Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Diethart, Hans-Peter Moder, Kommandant des Abschnitts Mautern, Feuerwehrkurat Pater Vinzenz sowie Abordnungen der Gemeinde Wald, des Musikvereins Wald, des Roten Kreuzes Mautern sowie der Bergrettung Mautern.

Zahlreiche Übungen, Einsätze, Veranstaltungen und sonstige Tätigkeiten konnte die FF Wald am Schoberpass im Jahr 2023 verbuchen. Atemschutzübungen, technische Übungen sowie Übungen für die Sanitätsleistungsprüfung sind nur ein kleiner Auszug des umfangreichen Übungsbetriebs des vergangenen Jahres. Ein Höhepunkt 2023 war die Segnung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs.

Im Rahmen der 122. Wehrversammlung wurden vier Jugendmitglieder für den Aktivstand angelobt sowie einige Kameraden befördert und ausgezeichnet. Josef Potocnik wurde als Dank für seine langjährige Tätigkeit befördert. Marc Pösendorfer erhielt eine Auszeichnung der steirischen Landesregierung für 25 Jahre verdienstvolle Tätigkeit.

4. Februar: Feuerwehr Leoben-Göss ist mit fast 30.000 Arbeitsstunden eine „Allround-Institution“

Bei der 149. Wehrversammlung der Feuerwehr Leoben-Göss in der Malztenne der Brauerei Göss konnten Kommandant Rene Bittner und sein Stellvertreter Herbert Knapp eine sehenswerte Bilanz ziehen. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt ist die Gösser Feuerwehr für die 108 Quadratkilometer große Stadtgemeinde Leoben, in der rund 29.000 Einwohner in 13.500 Haushalten leben und in der über 3000 Betriebe angesiedelt sind, für die Sicherheit und Gefahrenabwehr zuständig.

Im übertragenen Wirkungsbereich ist die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss als Stützpunktfeuerwehr im Bereichsfeuerwehrverband Leoben tätig – und zwar für Gefährliche-Stoffe und Strahlenschutz sowie als Stützpunktfeuerwehr für den Galgenbergtunnel der ÖBB. „Das Jahr 2023 stellte an die Einsatzkräfte unserer Feuerwehr Leoben-Göss eine große Herausforderung dar, und die Feuerwehr entwickelt sich immer mehr zu einer „Allround“-Institution. Somit werden immer höhere Anforderungen an die Einsatzkräfte gestellt“, erläuterten die Feuerwehr-Funktionäre.

© FF Leoben-Göss

Das spiegle sich auch im Einsatzspektrum wider, wo 42 Brandeinsätze, 307 technische Einsätze wie Menschen- und Tierrettungen, Verkehrsunfälle und Aufräumarbeiten nach Unwettern zählen. Zehn Brandsicherheitswachen wurden abgehalten und 193 Brandmeldealarme bewältigt. Für die Einsatz-, Ausbildungs-, Übungs- und Verwaltungstätigkeiten wurde eine Gesamtsumme von 21.974 Arbeitsstunden aufgewendet. Die Feuerwehrjugend hat 40 Übungen abgehalten und insgesamt wurden von der Jugendgruppe 2289 Stunden aufgebracht.

© FF Leoben-Göss

Eine große Herausforderung war der Bau der neuen Lagerhalle für die Feuerwehr Göss. Dies war notwendig, da die veraltete Lagerstruktur, aufgeteilt auf mehrere Gebäude und Räume in Zusammenspiel mit einer modernen Lagerlogistik nicht mehr möglich war. Gerade im Alarmfall ist es erforderlich, rasch das richtige Zusatzmaterial, wie Ölsperren, Ölbindemittel, Schanzmaterial usw. auf die Fahrzeuge verladen zu können.

Angelobt wurden Florian Leinweber, Luca Nestler, Philipp Schöggl und Zsolt Till. Über Auszeichnungen freuten sich Stefanie Reichmann, Andreas Hieger-Fuchs und Thomas Steiner. Ernannt wurden Andreas Ruttning (Jugend), Fabian Reisner (Körperschutz) und Kevin Brenner (Atemschutz). Befördert wurden Dominik Schmid, Thomas Steiner, Florian Leinweber, Luca Nestler, Philipp Schöggl und Zsolt Till.

© FF Leoben-Göss

25. Jänner: Freiwillige Feuerwehr Kammern leistete im Vorjahr fast 11.000 Stunden

Im Heimatsaal in Kammern eröffnete Kommandant-Stellvertreter Simon Lerch kürzlich die 137. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kammern. Das Einsatzjahr 2023 ließ Kommandant Jürgen Sapelza in seinem Bericht Revue passieren. Die Feuerwehr Kammern besteht derzeit aus 71 Mitgliedern, die sich auf 50 Aktive, zehn Feuerwehrjugendmitglieder und elf Feuerwehrmitglieder außer Dienst aufteilen. Im Jahr 2023 wurden 10.859 Stunden für das Feuerwehrwesen aufgebracht.

Neben 50 Übungen, zahlreichen Verwaltungstätigkeiten, sowie Besuchen an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring musste die Freiwillige Feuerwehr Kammern zu insgesamt 30 Einsätzen ausrücken.

Angelobt wurden Sebastian Brandner und Florian Sallfellner. Fabian Gartler und Johann Csatalinatz wurden befördert. Über Auszeichnungen freuten sich Simon Lerch, Friedrich Kogler, Günter Eglauer und Hans Peter Moder.

Ehrungen und Beförderungen gab es bei der 137. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kammern © Bernd Strohhäussl

18. Jänner: In Vordernberg wird 2024 ein neues Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft

Die Freiwillige Feuerwehr Vordernberg trat zusammen, um Bilanz über das Jahr 2023 zu ziehen. Kommandant Christian Lanner blickte auf ein einsatzreiches Jahr zurück.

Zwölf Brandeinsätze und 52 technische Einsätze sowie 286 sonstige Tätigkeiten wie Übungen, Schulungen, Bewerbe und Veranstaltungen schlugen sich mit 11.252 Gesamtstunden zu Buche. Doch nicht nur im Bereich Vordernberg waren die Kameradinnen und Kameraden im Vorjahr im Einsatz. Im August 2023 war die Vordernberger Feuerwehr nach schweren Unwettern auch in Feldbach-Gnas und Knittelfeld im KHD-Einsatz.

Weiters wurde die FF Vordernberg im Herbst 2023 zum Drohnen-Bereichsstützpunkt sowie Kommandant-Stellvertreter Dieter Wally zum Drohnen-Beauftragten des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben bestellt. Er hat bereits die Ausbildung in der Feuerwehrschule in Lebring erfolgreich absolviert.

Dank der Unterstützung durch die Marktgemeinde Vordernberg konnten im abgelaufenen Jahr auch wieder zahlreiche, notwendige Anschaffungen getätigt werden. Für das Jahr 2024 ist ein Austausch des reparaturanfälligen Mannschaftstransportfahrzeuges Mercedes Sprinter Allrad (Baujahr 2006) vorgesehen. Im Zuge der Wehrversammlung wurden Thorsten Rohrmoser, Wolfgang Rainer Stephan Jauk, Ralf Theiss, Anton Freistätter und Anton Freistätter befördert.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Köck (M.) mit dem Vordernberger Kommando Dieter Wally und Christian Lanner. © BFV Leoben/Tomsits

17. Jänner: Freiwillige Feuerwehr Mautern verzeichnete 2023 – im Vergleich zu Vorjahren – einsatzschwächstes Jahr

Kommandant Christian Lanzmaier und sein Stellvertreter Wolfgang Hirt zogen bei der jüngsten Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mautern Bilanz über ein herausforderndes Jahr 2023. Zu 54 Einsätzen mussten die Frauen und Männer ausrücken, was aber im Vergleich zu den Vorjahren ein Langzeittief an Einsätzen bedeutet. Die Einsatztätigkeiten gliederten sich in 37 technische Einsätze und 17 Brandeinsätze, bei denen insgesamt 779 Einsatzstunden geleistet wurden.

Um den zunehmenden Herausforderungen bei Einsätzen gewachsen zu sein, stand bei den Feuerwehrfrauen und -männern auch die Weiterbildung im Mittelpunkt. Neben den 13 Gesamtübungen wurden auch zahlreiche Schulungen, Evakuierungsübungen und eine Schauübung durchgeführt.

Auch das Bewerbsgeschehen kam im abgelaufenen Jahr nicht zu kurz. Beim Bereichsleistungsbewerb in Thörl konnte sich die „Einser“-Bewerbsgruppe zum zehnten Mal in Folge den Sieg in der Klasse Bronze-A Bereich Leoben erkämpfen und diesmal auch die Klasse Silber-A gewinnen. Auch die Frauengruppe der Feuerwehr Mautern konnte den Sieg beim Bereichsbewerb in Bronze-A erzielen. Besonders erwähnenswert ist auch der hervorragende zweite Platz auf Landesebene in Bronze-A Damen.

Insgesamt konnten die Mauterner Wettkämpfer im abgelaufenen Jahr acht Leistungsabzeichen in Empfang nehmen. An den Bewerben nahmen 23 Mitglieder der FF-Mautern teil.

Nach mehr als 15 erfolgreichen Jahren als Verantwortlicher für das Bewerbswesen übergab Hansjörg Götzfried seine Funktion an Manuel Leitner. Götzfried ist seit dem Vorjahr Bereichssonderbeauftragter für Leistungsbewerbe des BFV-Leoben.

Durchaus erwähnenswert ist auch die Jugendarbeit der Feuerwehr Mautern. Die Jugendgruppe umfasst derzeit zehn Mitglieder, die von Anna-Marie Häuplik und Rudolf Diregger betreut werden.

Angelobt wurden Marlies Heger, Patrick Hubner, Christoph Riemelmoser, Larissa Scheiber, Simon Scheiber und Lucie Zamecnikova. Über Beförderungen freuten sich Florian Koll, Elena Scheiber, Philipp Hubner, Michael Riemelmoser. Martin Riemelmoser und Karl Zenz wurden zum Löschmeister der Gruppe sowie zum Löschmeister des Fachdienstes ernannt. Auszeichnungen erhielten Philipp Hubner und Martin Pollinger.

13. November: Alarmübung mit 32 Feuerwehrfrauen und -männern im Gewerbepark Trofaiach-Nord

Unter dem Alarmstichwort „Werkstättenbrand im Gewerbepark Nord“ und nach Alarmplan wurden die Freiwilligen Feuerwehren Trofaiach und Hafning kürzlich alarmiert. Die Übungsannahme lautete „Brand in der Kfz-Werkstätte Zink, ausgelöst durch ein defektes Schweißgerät. Vier Personen werden im Brandobjekt vermisst“.

Kurz nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzfahrzeuge am Einsatzort Gewerbepark Nord in Trofaiach-Hafning ein. Die Feuerwehr Hafning übernahm die Einsatzleitung und erkundete die Lage. Aufgabe der zuerst eingetroffenen Feuerwehrleute war die Menschenrettung mittels schweren Atemschutzes sowie gleichzeitige Aufnahme der Brandbekämpfung.

32 Feuerwehrfrauen und -männer nahmen mit sieben Fahrzeugen an dieser Alarmübung teil und konnten alle gestellten Aufträge in kürzester Zeit abarbeiten. Bei der Schlussbesprechung im Feuerwehrhaus Hafning zeigten sich Übungsplaner Daniel Kaiser (FF Trofaiach) und Stefan Rust (FF Hafning) sowie Firmenchef Ernst Zink „sehr zufrieden mit der ausgezeichneten Zusammenarbeit“.

Mit schwerem Atemschutz wurde bei der Alarmübung in Trofaiach trainiert © BFV Leoben/Tomsits

6. November: Katastrophenschutzübung im Steinbruch mit Rettung, Feuerwehr und Suchhunden

Die Einsatzkräfte des Feuerwehrabschnittes Leoben trainierten am Wochenende einen Katastrophenfall im Steinbruch Tieber am Galgenberg in Leoben. Annahme war ein Erdbeben, welches zu eingeschlossenen Personen in Gebäuden und mehreren verschütteten Pkws führte. Um einen Überblick über das Schadensgebiet zu erlangen, wurde auch die Drohne des BFV Leoben mit Dieter Wally und dem Drohnenteam der FF Vordernberg sowie die Drohne von Zotter mit dem Drohnenteam der FF Leoben-Stadt zum Einsatz gebracht.

Aufgrund von Bränden waren einige Bewohner in Gebäuden eingeschlossen. Zur Rettung dieser mussten die Feuerwehrkräfte unter schwerem Atemschutz in das Gebäude eindringen. Da auch Fluchtwege aus Häusern versperrt waren, wurden mehrere Personen aus großer Höhe mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht. Weiters waren mehrere Pkw abgestürzt oder verschüttet. Zur Personensuche wurden auch die Suchhunde der Staffel Bruck vom Österreichischen Roten Kreuz eingesetzt. Die Feuerwehrkräfte mussten die Pkw teilweise erst freilegen, damit sie zu den Insassen vordringen konnten.

7 Feuerwehren mit 17 Fahrzeugen und 61 Mann, davon 12 Atemschutztrupps, waren bei dieser Abschnittsübung im Einsatz. Das Rote Kreuz unterstützte die Übung mit 7 Fahrzeugen, 17 Frauen und Männern sowie 5 Suchhundteams mit 9 Mann. Als „Dummys“ stellten sich Mitglieder der Feuerwehrjugend und Angehörige zur Verfügung.

Die Übungsbeobachter, Bereichsfeuerwehr-Kommandant Johann Diethart und Abschnittskommandant Rene Bittner, betonten in ihren Statements das Engagement und die hohe sowie stetige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner und -frauen. Organisiert wurde die diesjährige Abschnittsübung von der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt. Als Einsatzleiter fungierte Christoph Tischhardt.

Eingesetzt waren die FF Leoben-Stadt, die FF Leoben-Göss, die FF Niklasdorf, die FF Proleb, die FF Vordernberg, die BTF Voestalpine, die BTF Brauerei Göss, das Österreichische Rote Kreuz mit Suchhunden der Staffel Bruck.