Haas, Kraus und Talente © Opöer/KANIZAJ

Der Höhepunkt der steirischen Ballsaison naht: die Grazer Opernredoute am 25. Jänner. Dafür wird jetzt mit Feuereifer geprobt, so etwa in der Ballettschule der Oper. 31 Mädchen und ein Bub sind dabei, die jüngsten sind neun Jahre alt.