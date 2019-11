An 14 Orten in der Steiermark drehten sich die Maturantinnen und Maturanten dieses Wochenende im Walzertakt. Bei uns gibt es die schönsten Bilder zum Nachschauen.

© Ballguide

Der November ist traditionell d e r Monat für Maturabälle - so auch in der Steiermark. Nachdem vergangenes Wochenende schon viele Schulen zum Tanz luden, schwingen Schüler, Lehrer, Eltern, Verwandte und Freunde auch dieses Wochenende in der ganzen Steiermark ihr Tanzbein.

Maturaball Forstschule Bruck

Schon Tradition hat der "Grüne Ball" der Forstschule Bruck an der Mur. Viele nahmen das Ereignis zum Anlass, um ihre (prachtvolle) Tracht auszuführen.

Maturaball BRG Korösi

"4 Seasons - Nach acht Jahren checken wir aus" unter dieses Motto stellten die Schüler des BRG Korösi ihren Maturaball Freitagabend. Anlass genug, um ausgiebig zu tanzen und feiern.

Maturaball BG/BRG Dreihackengasse

Ebenso eine rauschende Ballnacht feierten die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Dreihackengasse. Ihr Motto: "3hackropolis - Unser göttlicher Abgang".

Maturaball BG/BRG Korösi

Am Samstag schwangen Schüler, Lehrer, Eltern, Verwandte und Freunde am Ball des BG/BRG Korösi das Tanzbein - das Motto: "School Break - 8 Jahre abgesessen".

Maturaball HLW Krieglach

"The walking end, wir haben überlebt" - unter dieses Motto stellten die Schülerinnen und Schüler der HLW Krieglach ihren Ball.

Maturaball HLW Leoben

In den Kammersälen Donawitz tanzten die Schülerinnen und Schüler der HLW Leoben auf - ihr Motto: "Graduation - On the red carpet to our final exam".

Maturaball BG/BRG Leibnitz

"Matura Halligalli - Der Zirkus hat ein Ende", so lautete das Motto des BG/BRG Leibnitz beim Maturaball im Hugo-Wolf-Saal.

Maturaball HLW Murau

Unter dem Motto "Life is like a candy - aber Matura ist kein Zuckerschlecken" lud die HLW Murau am Samstag zur rauschenden Maturaball-Nacht.

Maturaball BG/BRG Gleisdorf

Im forumKLOSTER feierte das BG/BRG Gleisdorf seinen Maturaball - das Motto: "Gym over - Das Spiel geht zu Ende".

Maturaball HLW Köflach

Ins Volksheim lud die HLW Köflach am Wochende - das Motto ihres Maturaball: "Highlights – Our Night in White".

Maturaball HLA für Landwirtschaft und Ernährung

Ins Kulturhaus Gratkorn luden die Schülerinnen und Schüler der HLA der Schulschwestern ihre Gäste - ihr Motto: "Reife Leistung - wir machen uns vom Acker".