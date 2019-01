Facebook

Bauernbund-Direktor Franz Tonner und Andreas Gabalier bei der Pressekonferenz am Dienstag im Steiermarkhof © Nina Müller

Vor zehn Jahren ist Andreas Gabalier so richtig durchgestartet - und die Live-Trägerrakete für seine Karriere war der steirische Bauernbundball. Das Jahr 2019 steht für den Superstar der Volks-Rockmusik ganz im Zeichen seines Karrierejubiläums, und der Mega-Ball des steirischen Bauernbunds am 1. März 2019 in der Grazer Stadthalle feiert sein 70. Jubiläum - da kann es wohl keinen besseren Anlass für ein Comeback Gabaliers am Ball geben ...

