Die Aufwärmrunde der Promis hat Tradition. Einen Tag vor dem großen Nachtslalom in Schladming wedeln sie beim "Ski For Gold Charity Race" den Zielhang auf der Planai hinunter. Über 40 Prominente aus Wirtschaft, Kultur und Sport, darunter Olympiasieger und Weltmeisterinnen, stellten sich am Montag in den Dienst der guten Sache. Dabei kamen 12.000 Euro zusammen. Neben dem guten Zweck stand vor allem die Freude am Skifahren im Fokus.