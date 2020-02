Geldspende und Entschädigung gefordert"Mister Ferrari" wehrt sich gegen Slogan von neuer Bank

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Für die 99% der Menschen, die nicht mit einem Ferrari in die Arbeit fahren": Der "sportwagenfeindliche" Slogan der bank99 ruft Heribert Kasper auf den Plan © Jürgen Fuchs, bank99

"Für uns alle Sportwagen- und Ferrari-Begeisterte und -Fahrer kommt es fast einer Beleidigung gleich", meint der Leibnitzer Heribert Kasper, aus der Seitenblicke-Gesellschaft als "Mister Ferrari" bekannt wie ein bunter Hund ganz in Rot. Stein des Anstoßes: Die Werbelinie der neu gegründeten bank99 (die neue Bank der Österreichischen Post und der Grazer Wechselseitigen), in deren Slogan es heißt: "Die Bank, die für 99% der Menschen in Österreich da ist. Für die 99% der Menschen, die nicht mit einem Ferrari in die Arbeit fahren."