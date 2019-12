Voitsberg"Stoffhund-Besitzer" dringend gesucht

Stefan Waltensdorfer von der Gruppe "RagPack" hat nach dem Adventmarkt in Voitsberg einen Stoffhund "in Pflege" genommen. Er bittet um Unterstützung bei der Suche nach dem jungen "Hund-Besitzer".

Der Besitzer dieses Stoffhundes wird dringend gesucht © Privat

Es war nach einem Konzert in Voitsberg: "Auf Höhe des Lokal Shakes in Voitsberg ist uns ein kuscheliger Stoffhund zugelaufen. Er war auf meinem Auto. Nachdem ich bei den Kinderfreunden auf der Pack immer viele Kinder betreue, weiß ich, wie schlimm das sein kann, wenn jemand sein Lieblingstier verliert", begründet Stefan Waltensdorfer, warum er den flauschigen rund 30 Zentimeter großen Vierbeiner "in Pflege" genommen hat.