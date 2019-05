Kleine Zeitung +

Janez Per für Lebenswerk ausgezeichnet Steirischer Oberkrainer Award in Slowenien verliehen

Erstmals wurde der in der Steiermark von Rudi Mally initiierte Oberkrainer Award in Slowenien verliehen - bei der Veranstaltung "Alpski Vecer 2019" in Bohinj bei Bled.