Josef-Krainer-Preise 2019 „Ein großer Preis für einen kleinen Mann“ – und eine vielseitige Frau

In Gedenken an den legendären Landeshauptmann wurden am Montag zehn Wissenschaftspreise und zwei Große Josef-Krainer-Preise - an Schauspielerin Pia Hierzegger und den langjährigen Caritasdirektor Franz Küberl - vergeben.