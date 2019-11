Kleine Zeitung +

15 Prozent der gültigen Stimmen Briefwähler bescherten der Steiermark einen neuen Rekord

Exakt 90.333 gültige Stimmen wurden am Montag nach der Wahl noch ausgewertet, was 15 Prozent aller gültigen Stimmen entspricht. Mehr Wahlkartenwähler hat es in der Steiermark nie zuvor gegeben.