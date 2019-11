Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Der Anfang vom Ende begann am späten Samstagabend an einer OMV-Tankstelle beim Murpark in Graz. Dort traf Michael Schickhofer einen Unternehmer, der davon schwärmte, wie es außerhalb der Politik zugeht: keine Gremien, keine Medien, keine Befindlichkeiten, nur Fakten und Zahlen. Und am Wochenende Privatleben und Freizeit.