Hermann Schützenhöfer hat sich jahrzehntelang unauffällig nach oben gedient. Der Lohn ließ auf sich warten. In einem Alter, in dem andere längst nur mehr Golf spielen, steht der Pflichtbewusste im Zenit seiner Macht.

Schützenhöfer © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Gestern Nachmittag sitzt Hermann Schützenhöfer am großen Besuchertisch in seinem Büro im 2. Stock in der Grazer Burg. Rund um den Politiker, dem nichts lieber ist als der Blick auf geordnete Verhältnisse, ist jetzt endlich einmal alles in Ordnung: Gattin Marianne ist an seiner Seite, die beiden Kinder Elisabeth und Thomas sind da, der gesamte Stab des Landeshauptmann-Büros ist angetreten. Dazu die üblichen Getreuen: alle Landesräte, Bundesparteichef Sebastian Kurz, Ex- und Vermutlich-wieder-Ministerin Juliane Bogner-Strauß, Landtagsklubchefin Barbara Riener und die Landesobleute aller ÖVP-Bünde.