Schützenhöfer im Interview"Wir haben nicht zu sagen, was zu geschehen hat“

ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer will jetzt „mit allen Parteien reden“ und auf einen möglichen Partner mit ausgestreckter Hand zugehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖVP-Chef Schützenhöfer zu den Koalitionsverhandlungen. © APA/GEORG HOCHMUTH

Herr Landeshauptmann, worauf führen Sie

diesen Erfolg zurück?

Hermann Schützenhöfer: Ich war unermüdlich im Land unterwegs, habe den Menschen zugehört und meine Schlüsse daraus gezogen. Es gibt keine Alternative dazu, als zu schauen, wie geht es den Leuten und was kann man tun. Für mich ist klar: Die Zukunft der Arbeit und die Wirtschaftsentwicklung muss in unserer Politik Priorität haben. Denn jede Unruhe in Ländern beginnt mit Massenarbeitslosigkeit.