Am Tag danach Christopher Drexler (ÖVP) und Max Lercher (SPÖ) zu den Folgen der Wahl

Die ÖVP ist zurück als stärkste Partei, die SPÖ am Punkt ihrer bisher tiefsten Niederlage, und in Bälde stehen Gemeinderatswahlen ins Haus: ÖVP-Landesrat Christopher Drexler und SPÖ-NAbg. Max Lercher (SPÖ) sprechen ab 18.30 Uhr darüber, wie es jetzt in der Steiermark weiter geht.