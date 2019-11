Facebook

Michael Schickhofer vor dem neuen Plakat © APA/INGRID KORNBERGER

Die SPÖ Steiermark hat am Freitag ihre dritte und finale Plakatwelle in Graz präsentiert: LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) wolle nicht im Jetzt verharren, sondern stehe für "Jetzt Zukunft wählen" - so zu lesen auch auf dem neuesten Sujet inklusive #schichtwechsel. Bisher habe man bereits mehr als 40.000 Hausbesuche absolviert, sagte Landesgeschäftsführer Günter Pirker.