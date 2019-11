VP-Landeschef Schützenhöfer präsentierte mit den Landesräten Eibinger-Miedl, Drexler und & Co. die 145 Punkte des Wahlprogramms.

VP stellte Steiermark-Agenda vor © vp/Fischer

In der Skybar am Grazer Schloßberg stellten LH Hermann Schützenhöfer und Landesräte Barbara Eibinger-Miedl, Christopher Drexler und Johann Seitinger die "Agenda" der Steirer-VP. Die 145 Punkte seien aber keine Milliarden-schweren Forderungen an Bund und EU, betonte Schützenhöfer. Man möchte den steirischen Erfolgsweg fortsetzen. Ja, bestätigte Schützenhöfer, dieser beinhalte auch das Leitspital im Bezirk Liezen.