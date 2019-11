Schauriger Wahlkampf Welche Abgeordnete schlüpft hier in die Joker-Rolle?

Facebook

Lara Köck als Joker © (c) Philipp Podesser

Im Landtagswahlkampf kann es einem mitunter schon unheimlich werden. Erst recht zu Halloween. Die steirische Grünen-Abgeordnete Lara Köck lud am Donnerstagnacht zur Halloween-Party in den "Club Cueva" in Langenwang und schlüpfte dabei in die "Joker-Rolle". Da ließen es sich zahlreiche Mürztaler nicht nehmen, ein Foto mit dem grünen Joker zu machen. Und gefeiert wurde natürlich auch.