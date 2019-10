Blackout-Experte Herbert Saurugg ortet großen Nachholbedarf in der Krisenvorsorge. Auch Einsatzorganisationen fehle oft das Bewusstsein. Die Feuerwehr nimmt jedoch eine immer stärkere Rolle ein.

Heeres-Hubschrauber fliegt Lebensmittel ins eingeschneite Sölktal © Christian Nerat

Wovor wir uns am meisten fürchten müssten, nehmen wir am wenigsten wahr: Unsere starke Abhängigkeit von der Infrastruktur“, sagt Herbert Saurugg. Er beschäftigt sich seit 2011 mit Blackoutszenarien und Krisenvorsorge. Seiner Einschätzung nach „werden wir in den nächsten fünf Jahren einen großflächigen Ausfall erleben, auf den wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Wir beschäftigen uns mit Kleinigkeiten, haben aber das Große nicht im Blickfeld.“