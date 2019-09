SP-Michael Schickhofer distanziert sich in der Kleine Zeitung-Live-Diskussion der steirischen Chefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ strikt von der Bundespartei. FP-Kunasek ist für Parteiausschluss Straches, wenn Vorwürfe stimmen. VP-Schützenhöfer will eine ganze Periode Landeshauptmann bleiben.

Mario Kunasek, Hermann Schützenhöfer und Michael Schickhofer mit Ernst Sittinger (Kleine Zeitung) © Ballguide / Manuel Hanschitz

In der Steiermark geht es am Tag nach der Wahl wahlkampfmäßig erst richtig los: Am 24. November wird in der grünen Mark zur Urne geschritten, rund ein halbes Jahr vor dem geplanten Wahltermin.