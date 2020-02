Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 Grüne treten in Heimatgemeinde von Werner Kogler nicht an

Grüne treten bei der Gemeinderatwahl in 102 steirischen Gemeinden an, nicht aber in der Heimat des Vizekanzlers, St. Johann in der Haide. Steiermarkweit 120 Gemeinderäte als Ziel.