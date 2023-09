Vor ihrer ersten Landesregierungssitzung in Brüssel am Dienstag trafen sich die Steirer zum Austausch mit EU-Kommissar Johannes Hahn.

Am Abend stand ein Empfang im Steiermarkbüro am Programm: Unter den Gästen sah man Othmar Karas (EVP), Veronika Erhart, die in der Avenue de Tervueren ausstellt und ihren Ehemann, Schauspieler August Schmölzer. Passen musste krankheitsbedingt Landesrat Hans Seitinger.