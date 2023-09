Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause tritt am Dienstag der Landtag zusammen. Mehr als 60 Punkte beinhaltet das Programm, die Topthemen im Überblick:

Die SPÖ hat eine Diskussion (Aktuelle Stunde) über den dreispurigen Ausbau der A9 angesetzt. Spoiler: Verkehrsreferent Anton Lang (SP) ist für den Ausbau. Kinder: Die Neos greifen den jüngsten AK-Kinderbetreuungsatlas auf und pochen auf "eine massive Qualitäts- und Quantitäts-Offensive".

Die Neos greifen den jüngsten AK-Kinderbetreuungsatlas auf und pochen auf "eine massive Qualitäts- und Quantitäts-Offensive". Gesundheit: Der Landtag muss grünes Licht für den neuen Kostenplan geben - 334 Millionen Euro.

Lara Köck (Grüne) greift die Fernwärme-Tarife auf. Warum fiel die jüngste Senkung so gering aus?

Die Preise werden in einem behördlichen Verfahren festgesetzt, nicht nur die Verbraucher-, sondern die Erzeugerseite ist zu beachten, so LH Drexler. "Kurzfristige Schwankungen können weder in die eine, noch andere Richtung weitergegeben werden." Eine Sachverständige haben die Plausibilität festgestellt. Anders gesagt: "Zur Sicherstellung der Wärmeversorgung, auch in der Saison 23, wurde im Herbst 2022 zu den damaligen (hohen, Anm.) Preisen eingekauft."

Aktuell: der Ausbau

Ende August stellte die Landesspitze die Studie des Instituts für Straßen- und Verkehrswesen vor, wonach ein Ausbau der A 9 im Süden von Graz und ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Süden notwendig sind. Ersteres hat das Infrastrukturministerium von der Prioritätenliste genommen, aber der Druck von ÖVP, SPÖ, FPÖ, WK etc. steigt. "Der Ausbau ist alternativlos und notwendig", leitet Helga Ahrer (SPÖ) die "Aktuelle Stunde" ein. "Die Autobahn geht über", verweist LH Christopher Drexler auf eine Auslastung von 103 Prozent, wie sie die Studie derzeit der A9 bescheinigt. Es gehe im Übrigen nicht um die Frage, Autobahn oder Schiene - der Ausbau von Beidem sei notwendig.

Darauf nimmt auch LH-Vize Anton Lang Bezug: "Es gibt nur diese Lösung: Der A9-Ausbau muss Hand in Hand mit dem Öffi-Ausbau gehen". Die regelmäßige Überlastung des Teilstücks zwischen Webling und Wildon übertrage sich auf die Ausweichrouten im niederrangigen Straßennetz. Lang nimmt den Kreisverkehr Kalsdorf als Beispiel: Konzipiert für rund 12.000 Autos pro Tag, Zählungen zeigen aber bis zu 20.000 Fahrzeuge täglich.

Mario Kunasek darf für sich und seine FPÖ in Anspruch nehmen, seit Jahren auf den A9-Ausbau gedrängt zu haben. Daher spricht er auch von vier vergeudeten Jahren unter einer schwarz-grünen Bundesregierung. "Alles, was Auto bedeutet, ist böse", fasst er den "Ideologiewechsel" im Verkehrsministerium zusammen. Er bietet sich als Partner für die Landesspitze an "um Druck auf die Bundesregierung aufzubauen". "Kollege Hermann ist ja ein armer Hund, unglaublich was sich in Feldkirchen abspielt", verweist Gerald Holler (VP) auf den blauen Vize-Bürgermeister Stefan Hermann.

Widerspruch von Sandra Krautwaschl (Grüne) ist programmiert. "Der Ausbau der A 9 wird zu mehr Verkehr führen, bis zu 20.000 Kfz in 24 Stunden." Ihr fehlen echte Alternativen. Ihr fehlen Klimafolgen-Abschätzungen. Nach einem Ausbau "steht dann alles in Graz". Erst wenn die Studie komplett vorliege, solle man diskutieren. "Es können doch nicht die gleichen Rezepte sein, die schon in Tirol nicht funktioniert haben", assistiert Lambert Schönleitner (Grüne).

Später folgt ein verbaler Schlagabtausch zwischen Krautwaschl und Lang. Dieser empört sich darüber, dass die Grüne die TU-Studie als "ominös" bezeichnet hatte. Und zu den Folgen des Ausbaus: "Natürlich haben wir dann mehr Verkehr auf der Autobahn, das wollen wir ja."

Später stellt Krautwaschl klar, dass die Studie ordentlich gemacht worden sei. Aber Alternativen und Innovationen würden zu wenig berücksichtigt.

"Südlich von Wien gibt es schon so viele Spuren, da braucht man einen Taschenrechner", ist Werner Murgg (KPÖ) sicher, dass der Ausbau für mehr Verkehr sorgt. Er ist vorerst für das Modell Pannenstreifen. Diese sind zu erweitern, der Lkw-Verkehr soll dort zu Stoßzeiten geführt werden. Robert Reif (Neos) ergänzt, man müsse "den Verkehr aus den Dörfern bringen". Man komme um den Ausbau nicht umhin.

Matthias Pokorn (ÖVP) meldet sich als Bürgermeister von Premstetten und Mitglied der Feuerwehr als mehrfach Betroffener: "An die 100 Einsätze in den letzten Jahren, leider waren auch Tote zu beklagen. Ich weiß, wie es auf diesem Abschnitt ausschaut." Udo Hebesberger (SP) kommt aus Raaba-Grambach und beklagt den Ausweichverkehr. "Was nutzt es, wenn wir den Busverkehr ausbauen und die Busfahrgäste im Stau stehen?"

Dringlich: die Kinderbetreuung

Trotz aller Pakete und Prämien sehen die Neos den "Negativtrend in Kindergärten und -krippen" fortschreiten. Auch die Arbeiterkammer moniert vor allem die fehlende Möglichkeit, Job und Kinder zu vereinen. Nur mehr 70 Gemeinden erfüllen alle Anforderungen.