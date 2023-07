Ein Urgestein aus Grazer Burg, Landhaus und Landespolitik ist nicht mehr: Gerold Ortner starb in der Nacht auf den 7. Juli 2023 im Alter von 87 Jahren in Graz. "Ortner war ein begnadeter Verbinder über Generationen hinweg. Er hat sein Leben der Gestaltung unseres Landes verschrieben", so Landeshauptmann Christopher Drexler.

In Ortners Gedenken wird am Samstag das "Ortner-Kreis-Treffen", bei dem sich traditionell ehemalige und amtierende Landesobleute und Landessekretäre der Jungen ÖVP Steiermark treffen, im Andenken an Ortner stattfinden.

Ortner ist von 1960 bis 1963 Landesobmann der Jungen VP gewesen, ehe ihn Landeshauptmann Josef Krainer I in dessen Büro in die Grazer Burg geholt hat. Der Jurist war später Büroleiter von LH Friedrich Niederl, dann Mitbegründer und Direktor des ersten unabhängigen Landesrechnungshofs und schließlich Landesamtsdirektor.

Außerdem hat er (auch) als langjähriger Honorarkonsul Polens in der Steiermark die internationalen Verbindungen gepflegt. "Er war mir und meiner Familie ein verlässlicher Freund und Ermutiger in all der Zeit", brachte auch Alt-LH Hermann Schützenhöfer seine Trauer zum Ausdruck.