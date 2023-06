Eine anonyme Anzeige ist der Auslöser. Darin wird geschildert, dass es zu finanziellen Ungereimtheiten beim privaten Hausbau von FPÖ-Chef Mario Kunasek gekommen sein soll. Kunasek bestreitet alles, die Anzeige sei aber so detailliert, dass sich für die Staatsanwaltschaft in Klagenfurt daraus "ein Anfangsverdacht verdichtet" hat, so Sprecher Markus Kitz.