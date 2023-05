Was auf die Steirer-SPÖ am Mittwoch nach 23.59 Uhr zukommt

Die SPÖ-Mitgliederbefragung biegt am 10. Mai ins Finale: Was Michaela Grubesa, die Steirerin in der Wahlkommission, und Landesgeschäftsführer Florian Seifter vorab erfahren - und was nicht.