Oberösterreich, Niederösterreich und sogar Salzburg. Schwarz-blau wird Kennfarbe von Landesregierungen. Wäre das in der Steiermark denkbar? Hört man LH Christopher Drexlers jüngste Lobpreisungen auf die so hervorragende schwarz-rote Zusammenarbeit in Burg und Landhaus, möchte man meinen: „weit gefehlt“. Von einer realitätsfernen „Glorifizierung“ sprach diese Woche ein schon leicht genervter FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann, als er via Aussendung gegen die „Stillstands- und Postenschacherkoalition“ ausritt.