Köflach, Zeltweg, Leoben und Knittelfeld: Hans Peter Doskozil, großer Herausforderer der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, wirbt derzeit in der Steiermark für seine Anliegen. Als sein Unterstützer hat sich inzwischen der ehemalige steirische SPÖ-Landeschef Michael Schickhofer vorgestellt. "Ich werde beim Treffen bei Bürgermeister Kurt Wallner in Leoben dabei sein", bestätigt Schickhofer. Er habe auch großen Respekt vor Rendi-Wagner und auch Andreas Babler, doch für den "besten Kanzlerkandidaten halte ich Doskozil". Schickhofer sitzt dank seines ehemaligen Büroleiters Andreas Tremmel, der 2021 nach Eisenstadt gewechselt ist, gleichsam an der Quelle.