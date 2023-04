Das Wort „Entschuldigung“ findet man nicht auf den drei Seiten, die LH Christopher Drexler (ÖVP) und Vize Anton Lang (SPÖ) FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek am Samstag zukommen ließen. Der Freiheitlichen-Chef hatte ja vor einem Monat das Momentum des Wahlkampfs in Niederösterreich nutzend die Landesspitze aufgefordert, für Impfpflicht und Fehler in der Pandemiebekämpfung öffentlich Abbitte zu leisten.