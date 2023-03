Wien ruft, am kommenden Mittwoch eilt SPÖ-Landeschef Anton Lang in den roten Parlamentsklub: Das Parteipräsidium tagt. „Ehrengast“ und zugleich Anlass ist Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Dass der Kritiker von Pamela Rendi-Wagner die volle Rückendeckung von Lang erhält, ist nicht zu erwarten. Der Steirer ist der gewählten Vorsitzenden gegenüber loyal. Freilich wird er nicht gegen einen vorgezogenen Parteitag oder eine Mitgliederbefragung stimmen: Solange in der Bundespartei Ruhe einkehrt, denn der Endlosstreit wäre auch für die steirische Landtagswahl 2024 Gift.