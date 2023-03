"Die Verluste für die Sozialdemokratie schmerzen sehr", erklärte der steirische SPÖ-Chef Anton Lang am Kärntner Wahlsonntag. Auch diesseits der Pack tobt mehr denn je die Debatte über die Parteichefin. Pamela Rendi-Wagner gegenüber war Lang bisher loyal. Auch am Montag mag er "niemandem etwas vom Balkon ausrichten". Der Steirer will aber "schnellstmöglich Einigkeit in der SPÖ schaffen".