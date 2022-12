Bund bzw. Bundesländer regeln die Assistenz für Menschen mit Behinderung unterschiedlich. Im Beruf ist grundsätzlich der Bund, für die Freizeit das jeweilige Land zuständig. Daher fiel das Vorhaben von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), das Assistenz-System mit einheitlichen Regelungen zu vereinfachen, nicht vom heiteren Himmel. Vielmehr kündigte der Minister am Dienstag ein neues Modell an, in Summe 100 Millionen Euro für zwei Jahre sind dafür reserviert.