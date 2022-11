Zelte oder Container als Unterkunft für Asylwerber seien in der Steiermark – aktuell – kein Thema, heißt es auch nach dem Asyl-Gipfel bei Innenminister Gerhard Karner vonseiten des Landeshauptmanns Christopher Drexler (beide ÖVP).

Freilich, auch die Steiermark erfüllt die Quote bei der Unterbringung von Flüchtlingen nur zu 81 Prozent, da ist noch Luft nach oben. Derzeit liegen aber fünf Bundesländer quotentechnisch hinter den Steirern, die sich zudem mit dem Grenzmanagement in Spielfeld, der Baumax-Halle in Leoben und bald auch mit einer Großunterkunft in Kindberg mehr als belastet sehen.