Europaplatz 583, Schladming. So lautet das Ziel von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), Vize-LH Anton Lang (SPÖ), Landesräten und Klubobleuten am Dienstag. Die Koalition beratschlagt im Sporthotel Royer das nächste Arbeitsjahr. Am Mittwoch stoßen beide Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Christian Purrer.