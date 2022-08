Auf ein Rekordtief steuern die Pegelstände beim Grundwasser in der Steiermark zu. Vor allem die Grundwasserstände im Grazer Feld und dem Leibnitzer Feld erinnern zeitweise an die historischen Tiefststände aus dem Dürrejahr 2003. Wie gegensteuern? Darüber beraten am heutigen Dienstag Fachleute wie Johann Wiedner, Leiter der Wasserwirtschaftsabteilung, und Vertreter der großen steirischen Wasserverbände bei Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) im Landhaus. Man beratschlagt über weitere Investitionen und Strategien, um das Wassernetzwerk krisensicher zu machen.