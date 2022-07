Hält das Öffi-Angebot im Sommer, was es verspricht? SPÖ-Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi startete heuer einen Selbstversuch. Er verzichtet im Juli auf sein Auto und fährt Öffis bzw. Fahrrad. Zwischenstand: Der Murtaler – er wohnt in Spielberg in der Nähe des Red-Bull-Rings – war bisher rund 1700 Kilometer mit der Bahn und knapp 200 Kilometer am Rad unterwegs. "Die Anschlüsse mit Aichfeldbus und Regiobus sind kein Vergleich zu früher", sagt er zufrieden. Die Bahnanschlüsse nach Graz schätzt er und nutzt sie ohnehin gerne. Die Kosten? Nun, Moitzi hat ein Klimaticket.