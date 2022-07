Im Sommer tritt Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) kräftig in die Pedale, von Bregenz aus entlang des Bodensees. Eine Vorstellung von "Madame Butterfly" steht zudem am Programm. Die Festspiele in Bregenz sowie Salzburg will LH Christopher Drexler (ÖVP) besuchen, ein Italienwochenende sei außerdem eingeplant. Bei Vorgänger Hermann Schützenhöfer sind es ein paar Tage mit Familie am Meer (Norditalien).