Ohne Beihilfe oder Zuschüsse kommen etliche Steirer kaum über die Runden. Das war während der Pandemie und auch vor Kriegsausbruch so. Rund 156.000 Menschen in der Steiermark sind armutsgefährdet. Was die Steirer tatsächlich erhielten, das geht aus einer frischen Bilanz hervor, die FPÖ hat bei SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus nachgehakt.