Landtag © (c) Foto Fischer

In den Landtagsklubs von ÖVP und SPÖ macht sich ein Jahr nach der Wahl eine gewisse „Oppositionsmüdigkeit“ breit. Denn die Plenarsitzungen dauern oft bis in den frühen Morgen. Vor allem die neu in den Landtag eingezogenen Neos würden Debatten oft unnötig in die Länge ziehen, wird geklagt. Man wolle natürlich keinesfalls den demokratischen Austausch verhindern - aber oft gehe es sowieso um Themen, für die der Bund zuständig ist.