Hermann (FPÖ) © fp/krenn

In der Landtagssitzung am 19. 11. standen zwei "Dringliche Anfragen" der FPÖ an: Nach dem Sozialhilfe-Ausführungsgesetz, wofür weiterhin kein Entwurf vorliegt, ging es um den Arbeiter-Samariterbund. Der will endlich als Rettungs-Organisation anerkannt werden. Das Behördenverfahren läuft, politische Einflussnahme verweigert die Regierung freilich.