SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, KPÖ und die Neos. In dieser Reihenfolge am Stimmzettel werden die Steirer am 24. November wählen können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wählerin © APA/BARBARA GINDL

In der Steiermark findet am Sonntag in fünf Wochen der nächste Urnengang statt. Diese Landtagswahl wurde - wie die Nationalratswahl auch - vorgezogen, eigentlich stand sie erst im Mai 2020 am Programm. Jetzt stecken die Steirer mitten in den Vorbereitungen für den 24. November. Ab Donnerstag nächster Woche werden die Stimmzettel gedruckt.