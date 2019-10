Nächste Runde mit klugen Köpfen bei LH Schützenhöfer. Am Donnerstag stand der Klimaschutz im Zentrum. Nach der Wahl soll es ein eigenes Ressort geben - unter Schützenhöfer?

Experten in der Burg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steiner und Schützenhöfer © land/Streibl

In der "Steiermark jetzt"-Reihe in der Burg waren am Donnerstag Unternehmer und Forscher bei LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP), um über den Klimaschutz zu sprechen.