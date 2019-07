Klimanotstand für die Steiermark?Vorerst keine Einigung über Forderungen zum Klima

Facebook

Ärger für Verzögerungen und Vertagungen in Sachen Klima: Sandra Krautwaschl (Grüne) © Jürgen Fuchs

Satte eineinhalb Monate lang hieß es warten, am Dienstag tagte der vom Landtag eigens eingerichtete Unterausschuss zum Klima das erste Mal. Für einen finalen Beschluss hat es – trotz der langen Vorlaufzeit – erwartungsgemäß nicht gereicht. Der Ausschuss war mit den Stimmen von Schwarz, Rot und Blau einberufen worden, nachdem die Grünen Ende Mai das Forderungspaket der Jugendinitiative „Fridays for Future“ in den Landtag eingebracht hatten. Darin verlangten die Proponenten die Ausrufung des „Klimanotstands“ und die Überprüfung aller Gesetze und Verordnungen auf ihre Klimawirkung.