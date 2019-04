20 Millionen Euro zusätzlich für den Lawinenschutz wurden der Steiermark am Höhepunkt der Schneekrise zugesagt. In einer Anfragebeantwortung durch den Finanzminister klingt das nun etwas anders.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Hotel in der Ramsau wurde im Jänner von einer Lawine erfasst © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Am Höhepunkt der Schneekrise in der Obersteiermark im Jänner traf Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Wien auf Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Hartwig Löger. Danach verkündete Schützenhöfer via ÖVP-Landespressedienst eine Zusage in der Höhe von 20 Millionen Euro vom Bund für den Ausbau des Lawinenschutzes. "Ich bin dem Bund, insbesondere dem Bundeskanzler sehr dankbar – und wir haben ein Millionenprogramm für die Lawinenverbauung in der Steiermark fixieren können", wurde der Landeschef damals zitiert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.