Said: erfolgreich integriert und trotzdem ein negativer Bescheid in zweiter Instanz © Ballguide / Maximilian Wolf

In der Küche im Gasthaus Lammer in Gratwein-Straßengel arbeitet Said. Said hat vor wenigen Tagen den negativen Bescheid in zweiter Instanz zugestellt bekommen. Obwohl er gut Deutsch spricht. Obwohl ihn der Betrieb braucht. Obwohl ihn sein Chef, Peter Saurer, nach Wien begleitet hat und vor Gericht aussagte, was für ein fleißiger Bursche er ist und wie sehr er ihn braucht.

