Hakelzieh'n Die steirischen Gemeinden sollen schon in 14 Monaten wählen

SPÖ und ÖVP wollen die Gemeinde- und die Landtagswahl 2020 möglichst weit voneinander trennen. Die wahrscheinlichste Variante: Gemeinderatswahlen schon am 19. Jänner, Landtagswahl am 17. Mai. Also eine Winter-Kommunalwahl!