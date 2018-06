Facebook

Die FCG machte gegen die AUVA-Zerschlagung mobil. Jetzt rebelliert Franz Gosch (2. v. l.) gegen den 12-Stunden-Tag © FCG

Das Streitthema Arbeitszeit-Flexibilisierung wirbelt die politischen Fronten kräftig durcheinander – auch und gerade in der Steiermark. Einerseits attackiert die SPÖ heftig das Projekt und greift dabei auch LH Hermann Schützenhöfer direkt an. Andererseits formiert sich in der ÖVP, namentlich in der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), Widerstand gegen die Pläne der Bundesregierung.

