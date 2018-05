Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Einen Tag bevor die Regierungsklausur ihr Modell der Mindestsicherung Neu beschließen will, verweist Landesrätin Doris Kampus noch einmal auf den steirischen Weg. Dieser bringe den gewünschte Erfolg - und halte auch vor dem Verfassungsgerichtshof.

Wir brauchen mehr Deutschkurse. Integration heißt, dass aus Asylberechtigten Beitragszahler werden. © Erwin Scheriau

Das niederösterreichische Modell mit Deckel und Wartefrist wurde vom Höchstgericht aufgehoben, das oberösterreichische, an dem sich die Bundesregierung orientieren will, wurde angefochten und liegt noch beim EUGH. Der steirische Weg mit geringerer Geldleistung für Inländer, die nicht gut mit Geld umgehen können, und Flüchtlinge, plus Sachleistungen und Integrationsverpflichtungen, hält.

