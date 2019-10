Facebook

Am Montag purzelten einige Temperaturrekorde. Und es geht überaus mild weiter © A. W. Tengg

1. Wetter

In der meist klaren Nacht von Montag auf Dienstag lassen sich viele Sternschnuppen mit freiem Auge sichten: Zum Orioniden-Maximum huschen bis zu 30 Sternschnuppen pro Stunde über den Himmel. Der Meteorstrom ist noch bis Anfang November sichtbar.

Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder ist es ganztags strahlend sonnig mit nur wenigen hohen Wolken am Himmel. Mit Höchstwerten bis 24 Grad bleibt es weiterhin ausgesprochen mild.

Am Mittwoch kann sich in der Früh und am Vormittag wieder etwas länger Nebel oder Hochnebel halten. Ab Mittag gibt es aber strahlend sonniges Wetter. Regional kommt leichter föhniger West- bis Südwind auf. Das Temperaturniveau bleibt bei um die 21 Grad für die Jahreszeit hoch.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftmassen sind gut durchmischt. Die Luftqualität bleibt weiterhin sehr gut.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- Im Kreuzungsbereich Neufeldweg / Harmsdorfgasse gibt es eine Totalsperre mit lokaler Umleitung von 22.10. bis 25.10.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Grünes Comeback" vor der Oper

Jetzt wächst Gras über die skurrilste Posse des Jahres. Und das im wörtlichen Sinne. Jene Wiese, die den Sommer über asphaltiert wurde, um Platz für die Standler des Bauernmarktes zu schaffen, wird jetzt wieder begrünt. So war es auch von Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) versprochen, der für den sommerlichen Umzug der Marktstandler verantwortlich war. Ein rund 1000 Quadratmeter großes Wiesenstück wurde asphaltiert, um die Franz-Graf-Allee freitags und samstags nicht komplett für den Autoverkehr sperren zu müssen. Jetzt kommt die Wiese aber zurück. "Und das größer als zuvor, um bewusst der Bodenversiegelung entgegenzuwirken", wie Eustacchio betont. Die mit einem Schranken geregelte Zufahrt vom Opernring zur Oper hinein war dort sehr breit asphaltiert, nun wird sie deutlich schmäler. Noch Ende Oktober soll die Wiese mit Rollrasen wieder grün leuchten.

5. Wohin darf's denn gehen?



Dirk Stermann im Literaturhaus



WO : Literaturhaus

WANN : DI., 22.10. Dirk Sterman liest aus "Der Hammer". Moderation: Zita Bereuter (FM4). Ein Leben zwischen dem Morgenland und dem genauso fremden Wien um 1800, Stermann erzählt es mit sanfter Ironie: ein mitreißender Roman um ein großes Thema: Die Sucht nach der Ferne, der Wunsch nach Unsterblichkeit. Gehegt von einem Dolmetscher, der sein Leben lang zwischen Orient und Okzident vermittelt und doch nirgends zuhause ist.: DI., 22.10.





Fan.Tastic Females

football her.story. 78 Portraits von Frauen und ihrer Liebe und Leidenschaft für den Fußball-Sport. Die europäische Wanderausstellung kommt nach Graz. Eröffnung mit Buffet sowie einer Vertreterin der Fan.Tastic Females Projektgruppe und Präsentation der Broschüre "Fußballgschichten und Fansachen": "Wir haben auch Erfahrungen und Geschichten von verschiedenen Frauen aus Österreich zusammen getragen. So wie die Ausstellung soll diese Broschüre die Vielfalt weiblicher Fußballfans aufzeigen, weibliche Fußballfanbiografien sichtbarer machen und positive wie negative Seiten der Leidenschaft, die oft über die 90 Minuten hinaus geht, einem breiteren Publikum näher gebracht werden."

WO : KiG! (Kultur in Graz, Lagergasse 98A)

WANN : bis 28.10., Eröffnung: DI., 22.10., 19 Uhr





MoVe iT Rad-Parade: "Die MoVe iT Forderungen sind auch wichtig für den Radverkehr, deshalb wollen wir gemeinsam eine große Schleife durch die Stadt fahren und darauf aufmerksam machen.

Kommt mit euren Rädern, Lastenräder und allem was sonst noch mitrollen kann! Wir wollen aufzeigen, dass wir auch Verkehr sind und der Ausbau der Radinfrastruktur schon längst überfällig ist.

Die Klimakrise wartet nicht auf die Verkehrswende! Wir müssen heute aktiv werden und bei uns in Österreich beim Verkehr anzusetzen ist der schnellste und billigste Weg in kurzer Zeit Emissionen einzusparen."

WO: Start: Europaplatz, Ende: Hauptplatz

WANN: DI., 22.10., ab 16 Uhr

Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Schüler werden bei Großprojekt zu Waldexperten

Der Waldverband Steiermark startet eine groß angelegten Initiative, die rund 2000 Schüler in Graz und Graz-Umgebung mobilisieren soll. Mit sogenannten Wald-zu-Wald-Wanderungen soll die Nutzung unserer Wälder von Forstexperten und Bauern erklärt werden. Mehr als 70 Schulklassen aus der Region sollen für das Projekt, das im Juni 2020 stattfindet, aktiviert werden. Frohnleiten, St. Radegund, Vasoldsberg, Zwaring und zwei Wälder rund ums Stift Rein sind die Pilotgebiete des Projekts. Hier entstehen vier bis sechs Kilometer lange Familienwanderwege, die mit Info-Tafeln ausgestattet auf die diversen Nutzungssituationen hinweisen. In Workshops werden nun ab November die Schüler in Graz und Graz-Umgebung um Ideen für diese Wanderwege gebeten. Eine erste Wald-zu-Wald-Wanderung findet am diesen Samstag in Krieglach statt. Das Bildungsprogramm rund um die Forstwirtschaft ist auf drei Jahre angelegt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.