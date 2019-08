Facebook

Es bleibt recht frisch: Die Werte klettern nur knapp über 20 Grad © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch ist es in der Früh und am Vormittag noch oft bewölkt mit letzten Regenschauern. In weiterer Folge lockern die Wolken in der Steiermark aber wieder mehrheitlich auf und der Nachmittag bringt dann nur mehr einzelne Schauer und zunehmend sonnige Verhältnisse. Mit spürbarem Nordwestwind ist es teils recht frisch, die Höchstwerte bewegen sich meist um 22 Grad.

Der Feiertag bringt in der Steiermark freundliches Wetter mit einigen Sonnenstunden und weitgehend trockenen Verhältnissen. Es sollte weitesgehend trocken bleiben. In der Früh ist es teils sehr frisch mit Werten ab 11 Grad, am Nachmittag sind bis 24 Grad zu erwarten.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte werden sich auch weiterhin auf einem niedrigen Niveau bewegen. Pollen von Beifuß sorgen derzeit für teils starke Reizungen während Ragweedpollen auf mäßigem Niveau belasten. Gräserpollen reizen dahingegen nur noch gering.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Sind die Mieten in der Innenstadt zu hoch?

Hohe Mietpreise gibt es in ganz Graz zu kritisieren. Doch der Grund des Leerstands im Zentrum sind laut Unternehmern die teuren Mieten. Fachhändler schreien auf. Ist das Geschäftssterben in der Grazer Innenstadt angekommen? Dieser Frage ging die Kleine Zeitung nach – und die Innenstadt-Unternehmer reagierten darauf. Einzelfachhändler können sich die Mieten nicht mehr leisten. "Kleine Fachgeschäfte verschwinden zunehmend aus dem Zentrum", beklagt Meicl Wittenhagen, Obmann der Einrichtungsfachhändler bei der Wirtschaftskammer. Denn: Ihr Geschäft muss so gut laufen, dass sie sowohl Miete als auch Mitarbeiter und andere Kosten davon decken können. Doch wie viel kostet eine Geschäftsfläche in der Innenstadt tatsächlich? Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien Steiermark, erklärt: "In Graz haben wir fast die 100 Euro pro Quadratmeter für 1A-Innenstadtlagen erreicht." Bei 1B-Lagen (Kaiserfeldgasse, Hans-Sachs-Gasse, Stubenberggasse) liegt man derzeit bei 31,6 Euro pro Quadratmeter. In Wien sind die Preise noch brisanter. 291,3 Euro kostet dort ein Quadratmeter Geschäftsfläche in Toplage im ersten Bezirk, in Seitengassen sind es 69,8 Euro pro Quadratmeter.

5. Schon gesehen?



3 Tage Lang: Gösting Live

Gösting rockt - und das mit einem dreitägigen Rock-Fest und bei freiem Eintritt. Hier das Line-Up:

Mittwoch, 14.8.: MR. VOICE , Göstinger Hof, Anton Kleinoscheg Str. 74 - 20 Uhr; Donnerstag, 15.8.: DE ZWA , Göstinger Hof, Anton Kleinoscheg Str. 74; Freitag, 16.8.: THE BUFFALOES , Göstinger Hof;

WO : Göstinger Hof

WANN : ab MI., 14. August, jeweils ab 20 Uhr





Vortrag des niederländischen Fahrradexperten Sjors van Duren (NL) zu fahrradfreundlicher Stadtentwicklung im Rahmen der Finissage der Ausstellung "Fahr Rad!". Sjors van Duren ist Mitglied der Dutch Cycling Embassy und arbeitet als Senior Consultant für aktive Mobilität bei RHDHV, einem internationalen Ingenieurbüro und Beratungsunternehmen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und nationalen Regierungen und ist als Vordenker für aktive Mobilität und Radfahren in den Niederlanden und im Ausland anerkannt.

WO : Haus der Architektur

WANN : MI., 14. August, 19 Uhr





Open Air Kino auf der Murinsel. Bei Schönwetter im Amphitheater, bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (dienstags) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (mittwochs). Diesen Mittwoch: Thelma & Louise (Ridley Scott | 129 Minuten | FSK 16 | USA 1991 | engl. OmU) Zwei Frauen als Desperados in Ridley Scott’s brillant inszeniertem Road-Movie-Klassiker zwischen Sehnsucht und Rebellion, Action und Humor.

WO: Murinsel

WANN: MI., 14. August, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Was Radfahrern in der Landhausgasse blüht

Die Kleine Zeitung informiert mit ihrem Baustellen-Blog über jegliche Baustellen, die im Sommer die Stadt bewegen. In der Landhausgasse sind zwei Arbeiter seit Dienstagmorgen vor dem El Pescador dabei, die Baustelle zu beleben. Hier werden bekanntlich sämtliche Leitungen neu verlegt und danach auch die Fußgängerzone neu gestaltet. Die Arbeiten werden noch bis Herbst andauern. Exekutive wurde heute in der Früh zwar keine gesehen, aber Radfahrer sollten dennoch acht geben: Es gilt hier Schiebepflicht! Aufregung gibt es seit Wochenbeginn in Gösting: Grund sind zwei Säulen in der Exerzierplatzstraße, die nun mehr Platz einnehmen als zuvor. Viel kurioser mutet da aber das Verkehrsschild an: Der Fußgängerübergang ist durgestrichen, auch gibt es keine Zebrastreifen. Und doch verweist ein Blindenleitsystem auf die Straße. Eine echte Gefahr, wie uns Leser melden ...

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.